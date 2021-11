Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge der Bundespolizei am Wochenende

Hamm (ots)

Gleich drei Haftbefehle hat die Bundespolizei am vergangenen Wochen-ende in Hamm vollstreckt. Am Freitagabend (12. November) wandte sich ein 25-jähriger Syrer hilfesuchend an die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamm. Er sei nach seiner Haftentlassung gerade aus den Niederlanden gekommen und wisse nicht, wo schlafen könne. Nach einer Überprüfung in den Fahndungssystemen konnte die Frage schnell gelöst werden. Gegen Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Lörrach wegen Wohnungseinbruchs, Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Am Samstagnachmittag (13. November) wurde eine 46-jährige Deutsche in einer Drogerie im Hauptbahnhof beim Diebstahl von 16 Flaschen Shampoo vom Ladendetektiv erwischt. Auch in diesem Fall stellten die hinzugerufenen Bundespolizisten fest, dass gegen die Hammerin ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamm wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in rund 20 Fällen bestand.

Ebenfalls am Samstag kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen 31-jährigen Pakistaner. Er war unerlaubt aus Frankreich eingereist. In Deutschland bestand gegen ihn ein Abschiebehaftbefehl des Ausländeramtes Paderborn.

Die Festgenommenen wurden dem Amtsgericht Hamm zur Anordnung der Haft vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell