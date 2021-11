Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausgeschrieben und prompt gestellt: Bundespolizei eröffnet aktuellen Haftbefehl noch am selben Tag

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Freitag (12. November) nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen 26-jährigen Mann fest, nachdem erst Stunden zuvor ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde. Ein schneller Fahndungserfolg durch stetige Kontrollen und Präsenz.

Am 12.11.2021 gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Reisenden in der Vorhalle des Kölner Hauptbahnhofs. Bei der Überprüfung seiner Daten stießen die Einsatzkräfte auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg - eingestellt am selben Tag. Wegen der Leistungserschleichung musste der Mann aus Friedrichshafen eine Geldstrafe von knapp 1000 Euro entrichten oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen antreten. Da der Reisende das Geld nicht aufbringen konnte, nahmen ihn die Bundespolizisten zur Strafvollstreckung fest

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell