BPOL NRW: Sprayer auf frischer Tat gefasst - Erneuter Erfolg der Bundespolizei

Am Sonntagnachmittag (14. November) stellte die Bundespolizei zwei von vermutlich vier Graffitisprayern trotz Fluchtversuch am Güterbahnhof in Köln-Gremberghoven auf frischer Tat. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Nachdem die Bundespolizei eine Woche zuvor, zwei Täter in flagranti am Wendebahnhof in Troisdorf beim Sprayen stellen konnte, gelang ihr diesmal erneut ein erfolgreicher Aufgriff. Ein Melder berichtete gegen 16 Uhr von Personen, welche am Güterbahnhof in Gremberghoven die Züge besprühten. Vor Ort eingetroffen, konnte die Bundespolizei im Nahbereich zwei Täter (20, 30) stellen. Die Männer aus Bergisch-Gladbach und Waldbröl hatten zur Flucht angesetzt, schafften es jedoch nicht. Um weitere Versuche zu unterbinden, legten die Bundespolizisten ihnen Handschellen an und dokumentierten anschließend bildlich den angerichteten Schaden (ca. 84 qm) an den Zügen. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte einige Beweismaterialien sicher und leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Gegen mögliche weitere Täter wird ermittelt. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 2100EUR.

