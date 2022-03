POL-WAF: Kreis Warendorf/Warendorf/Telgte/Wadersloh. Fahrverbote und hohe Bußgelder zu erwarten

Polizei Warendorf

Kreis Warendorf/Warendorf/Telgte/Wadersloh. Fahrverbote und hohe Bußgelder zu erwarten

Warendorf (ots)

Deutlich zu schnelle Fahrzeugführer stellte die Polizei in den letzten Tagen fest. Bei einer vierstündigen Kontrolle auf der K 17 zwischen Einen und Telgte fielen 64 Fahrer auf, weil sie sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern hielten. In 41 Fällen wird ein Verwarngeld verhängt, für 23 weitere Verstöße wird ein höheres Bußgeld fällig. Vier Fahrzeugführer waren so schnell, dass sie ein Fahrverbot erhalten werden. Unrühmlicher Tagessieger war ein Fahrer, der mit 135 Stundenkilometern gemessen wurde. Das hat zur Folge, dass sich das Bußgeld auf 1200 Euro erhöht, zwei Punkte festgesetzt werden und das Fahrverbot zwei Monate beträgt.

Am Donnerstagabend (17.3.2021) erfolgte eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Liesborner Straße in Wadersloh, wo 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Ein Fahrzeugführer war dort mit 102 Stundenkilometern unterwegs, so dass diesem ein Bußgeld von 1120 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte drohen.

Während in den Jahren 2019 und 2020 die Unfallursache zu schnelles Fahren zurück gegangen war, stieg diese im Jahr 2021 wieder an. 69 Mal spielte bei Verkehrsunfällen mit verunglückten Personen die Geschwindigkeit eine Rolle. Daher werden Kreis und Polizei zur dauerhaften Senkung des Geschwindigkeitsniveau Kontrollen durchführen. Ziel sind weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb zu jeder Zeit an jedem Ort mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Deshalb: brems dich und rette Leben!

