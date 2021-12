Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Altstadt - Missglückter Einbruchsversuch bei Juwelier

Mainz-Altstadt (ots)

Zwischen dem 24.11. bis 26.11. kam es zu einem versuchten Einbruch in der Mainzer Altstadt. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass Einbruchsspuren an der Eingangstür eines Juweliers festgestellt wurden, der sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die bislang unbekannten Täter zunächst über den Haupteingang versuchten, sich Zugang in das Juweliergeschäft zu verschaffen, jedoch ohne Erfolg. Anschließend begab sich der oder die bislang unbekannten Täter auf die Rückseite des Hauses und versuchten, vermutlich in der Annahme dadurch in die Geschäftsräume des Juweliers zu gelangen, die Terassentür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Nach Angaben der Wohnungsinhaber blieb auch dieser Versuch ebenfalls erfolglos. Die Mainzer Polizei führte vor Ort eine Spurensuche durch und hat die Ermittlungen aufgenommen.

