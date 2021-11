Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Tür von Linienbus eingeworfen

Mainz-Neustadt (ots)

Dienstag, 30.11.2021, 01:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag, verpasste ein 38-jähriger Mainzer seinen Bus, der gegen 01.00 Uhr vom Mainzer Hauptbahnhof aus abfuhr. Da der 38-Jährige auch an der nächsten Ampel, wo er den Bus einholte, vom Fahrer nicht eingelassen wurde, warf er vor Wut eine Glasflasche gegen die Eingangstür des Linienbusses. Aufgrund der Wucht des Aufpralls ging diese zu Bruch. Eine Streife der Mainzer Polizei musste hinzugezogen werden, die eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den Flaschenwerfer fertigte. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Ein Taxi hätte in diesem Fall dem 38-Jährigen Zeit, Geld und Ärger erspart.

