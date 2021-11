Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau, Einbruch durch gekipptes Fenster in Erdgeschosswohnung

Mainz-Weisenau (ots)

Am Sonntag, den 29.11.2021 kommt es zum Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Mainz-Weisenau. Der 29-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses, verlässt seine Wohnung gegen 11:00 Uhr am Vormittag. Als er einige Stunden später wieder nach Hause kommt, stellt er ein komplett geöffnetes Fenster in der Wohnung sowie mehrere fehlende Gegenstände fest. Vermutlich gelangte der oder die bislang unbekannten Täter über das vormals gekippte Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten Elektronik sowie diverse andere Gegenstände. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt, die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

