Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim, Bäckereiverkäuferin von wütender Kundin gebissen

Mainz-Ebersheim (ots)

Freitag, 26.11.2021, 14:20 Uhr

Am Freitagnachmittag betrat eine 38-jährige Frau aus Mainz eine Bäckerei in Mainz-Ebersheim, trotz bestehenden Hausverbotes. Unbeirrt entnahm die Frau eine Flasche Cola aus dem Regal und ging zur Kasse. Aufgrund des bestehenden Hausverbotes verweigerte ihr die Beschäftigte der Bäckerei den Verkauf und verwies aus den Räumlichkeiten. Die 38-Jährige wollte daraufhin den Laden samt unbezahltem Getränk verlassen. Eine zweite Angestellte stellte sich ihr hierbei in den Weg, um den Diebstahl zu verhindern. Erbost goss die abgewiesene Kundin den Inhalt der Colaflasche über die Angestellte und biss ihr in Hand und Arm. Eine Streife der Polizei vom Mainzer Lerchenberg wurde hinzugezogen und nahm Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung sowie Ladendiebstahl auf. Die immer noch aggressive "Kundin" erhielt zudem einen Platzverweis.

