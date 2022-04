Dillenburg (ots) - -- Am Montagnachmittag (11.04.2022) suchte ein Diebes-Quartett den Aldi-Markt in der Rolfesstraße auf. Dillenburger Polizisten nahmen die vier Georgier fest, einer der Männer wurde per Haftbefehl gesucht. Gemeinsam suchte die Gruppe den Aldi-Markt auf. Im Kassenbereich verwickelten zwei Männer die Kassiererin in ein Gespräch, während ihre beiden ...

