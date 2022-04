Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Bande klaut Zigaretten im Aldi

vier Diebe in Dillenburg festgenommen

Dillenburg (ots)

--

Am Montagnachmittag (11.04.2022) suchte ein Diebes-Quartett den Aldi-Markt in der Rolfesstraße auf. Dillenburger Polizisten nahmen die vier Georgier fest, einer der Männer wurde per Haftbefehl gesucht.

Gemeinsam suchte die Gruppe den Aldi-Markt auf. Im Kassenbereich verwickelten zwei Männer die Kassiererin in ein Gespräch, während ihre beiden Komplizen die Zigarettenbox aufbrachen und über 100 Zigarettenschachteln in einen Rucksack und zwei Plastiktüten stopften. Anschließend schlichen sich die beiden mit ihrer Beute an der Kasse vorbei und alle vier verließen den Markt. Sofort alarmierte die Kassiererin die Dillenburger Polizei. Einer Streife gelang es drei Täter an ihrem im Fichtenweg geparkten Auto festzunehmen. Wenig später klickten auch beim vierten die Handschellen - ihn machte eine Zivilstreife in der Rolfesstraße dingfest. Zudem stellten die Polizisten den Rucksack und die Tüten mit den rund 1.000 Euro teuren Zigaretten sicher. Auf der Wache der Dillenburger Polizeistation folgten die erkennungsdienstliche Behandlung und ihre Vernehmungen. Auf Anordnung eines Bereitschaftsstaatsanwaltes mussten die Männer die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen die 37, 32, 30 und 23 Jahre alten Männer mit georgischer Staatsbürgerschaft ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Bandendiebstahls.

Gegen den 37-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls in Höhe von rund 250 Euro vor. Der Georgier zahlte den geforderten Betrag und wandte so eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstraße ab. Seine Komplizen sind bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Wetzlar setzte eine Sicherheitsleistung fest. Im Anschluss wurde das Quartett aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell