Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Taschendiebstahl und was kann ich dagegen tun? ---

Diepholz (ots)

Immer wieder werden Menschen beim Einkaufen Opfer von Taschendieben. Dabei nutzen die Diebe oft die Unbekümmertheit ihrer Opfer aus. Handtaschen werden offen an der Seite getragen, die Geldbörse liegt offen im Einkaufswagen usw.

Im November wurden an einem Verbrauchermarkt in Diepholz, Steinfelder Straße, einer Frau das Portemonnaie aus der Jackentasche, einem weiteren Opfer beim Einräumen der Einkäufe in den Pkw die Geldbörse entwendet. In Stuhr wurde gestern einer Frau in der Carl-Zeiss-Straße in einem Verbrauchermarkt das Handy aus der Jackentasche entwendet. In Twistringen wurde eine Rentnerin Opfer eines Diebstahls, als sie gestern in einem Verbrauchermarkt in der Lindenstraße einkaufen war. Ihr wurde das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Diese Liste ließe sich noch um einige Fälle weiterführen, die Vorgehensweise ist aber immer sehr ähnlich. Der oder die Täter nutzen die Unaufmerksamkeit ihrer Opfer aus, um dann bei passender Gelegenheit zuzuschlagen.

Dabei kann sich jeder ganz leicht vor solchen Diebstählen schützen. Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen Innentaschen immer am Körper tragen. So sind sie für den Dieb nicht sichtbar und nur sehr schwer zu erreichen. Hand- und Umhängetaschen immer mit der Öffnung vor dem Körper tragen, natürlich auch verschlossen. Auch sollte das Portemonnaie nie offen im Einkaufswagen liegen. Diese und noch weitere Tipps kann jeder im Internet unter www.polizei-beratung.de nachlesen. Das Präventionsteam der Polizei steht auch für Fragen unter Tel. 05441 / 971108 auch zur Verfügung.

