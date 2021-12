Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Vandalismus

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Sachbeschädigung auf Firmengelände

Zwischen Freitag, 24.12., 18:00 Uhr und Sonntag, 26.12., 13:45 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf einem Firmengelände in der Burgstallstraße mehrere Eternitplatten einer dortigen Überdachung. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Baucenter

Am Montag gegen 06:50 Uhr wurde ein Einbruch in einem Baucenter in der Benzholzstraße gemeldet. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.12. und Montag, 27.12. hebelten Unbekannte die Schiebetür zum Eingang in das Baucenter auf. Nach bisherigen Feststellungen wurde im Geschäft nichts entwendet. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

