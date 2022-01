Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Mann leistet Widerstand in Freistatt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Kirchdorf - Pkw-Fahrer alkoholisiert in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Freistatt

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag gegen 19.00 Uhr wurde die Polizei Sulingen zu einer Bedrohung und Sachbeschädigung nach Freistatt gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme bedrohte und beleidigte ein 31-Jähriger, erheblich unter Alkohol und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Täter, die Einsatzkräfte. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde der 31-Jährige zunehmend aggressiver und drohte die Einsatzkräfte mit einer Bierflasche anzugreifen. Die Situation drohte zu eskalieren, so dass der Angreifer von mehreren Einsatzkräften, u.a. auch von den mittlerweile angeforderten Unterstützungskräften aus Diepholz, zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Anschließend wurde der 31-Jährige zum Polizeikommissariat Sulingen verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dabei kam es erneut zu Widerstandshandlungen, Bedrohungen und Beleidigungen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Tag in Polizeigewahrsam genommen. Die eingesetzten Polizeibeamten*innen blieben unverletzt. Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kirchdorf

Verkehrsunfall

Am Sonntag um 5.25 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem Pkw die Brunsberger Straße in Kirchdorf. Aus noch teilweise ungeklärter Ursache geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Firmenschild. Bei der Unfallaufnahme war deutlicher Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahrnehmbar. Der 23-jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 17000 Euro geschätzt. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sulingen

Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr wurde eine 16-jährige Sulingerin bei einem Verkehrsunfall auf der Nordumgehung Sulingen schwer verletzt. Sie war mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Nienburger Straße unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung zum Wismarer Weg die Kontrolle verliert, stürzt und gegen einen Zaun prallt. Die 16-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Lembruch

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall (Auffahrunfall) am Sonntag gegen 14.45 Uhr in Lembruch wurde ein 66-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin war an der Einmündung Wagenfelder Straße / Große Straße auf den vor ihr anhaltenden Pkw des 66-Jährigen aufgefahren. Der Rettungsdienst versorgte de Leichtverletzten. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 3500 Euro.

Neubruchhausen

Polizei bittet um Hinweise

Ein silberner/anthrazitfarbener BMW-Kombi ist am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr rücksichtlos und gefährlich in Richtung Bassum unterwegs gewesen. Er fiel einer Polizeistreife während einer Einsatzfahrt auf. Der Unbekannte beschleunigte auf über 180 km/h und überholte rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer. Es handelt sich um einen BMW-Kombi aus der 3-er Reihe, von dem bisher nur das Kennzeichen SY-AJ bekannt ist. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Twistringen

Fahrer alkoholisiert

Am Sonntagabend um 22.00 Uhr stoppte die Polizei im Twistringer Stadtgebiet, Bremer Straße, einen schwarzen Audi. Bei dem 36-jährigen Fahrer konnten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atem-Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,85 Promille. Der 36-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm mit sofortiger Wirkung untersagt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

