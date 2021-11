Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Geldautomatenbetrüger mit Lichtbildern

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1195

Die beiden Personen auf den Fotos stehen in Verdacht mit einer gestohlenen EC-Karte mehrere Hundert Euro an einem Geldautomaten abgehoben zu haben.

Gestohlen wurde die Bankkarte am 7.Juni 2021 im Bereich der Katharinenstraße in Dortmund. Am Tag darauf hoben die Tatverdächtigen in der Sparkassenfiliale am Freistuhl mehrere Hundert Euro Bargeld ab.

Wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Männer oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Bitte wenden Sie sich an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

