Polizei Dortmund

POL-DO: Ein neues Kapitel aus dem Buch der ganz blöden Ideen: Hast du keinen Führerschein, steige nicht vor einer Polizeiwache in ein Auto ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1191

Kapitel 37 in dem Buch der ganz blöden Ideen: Obwohl er der Polizei als Drogenkonsument und Ex-Inhaber einer Fahrerlaubnis bekannt ist, ist ein 52-jähriger Dortmunder am Mittwochmittag (3. November) vor der Polizeiwache in Körne in ein Auto gestiegen. Weit kam er damit folglich nicht...

Wegen eines Anliegens hatte der Dortmunder gegen 13.55 Uhr die Wache am Körner Hellweg betreten. Den Beamten dort ist er als Drogenkonsument bekannt - und dafür, dass er trotz fehlender Fahrerlaubnis ab und an trotzdem hinterm Steuer sitzt. Und so beobachteten die Beamten den 52-Jährigen beim Verlassen der Wache genau. Nicht ohne Grund, wie sich herausstellte. Denn auf dem Parkplatz der Wache stieg der Mann in ein Auto und fuhr davon. Gefolgt von einem Streifenwagen...

Anhalten mussten die Beamten ihn nicht einmal, denn nur wenige Hundert Meter weiter parkte er das Auto erneut. Und wurde direkt einer Kontrolle unterzogen. Die fehlende Fahrerlaubnis war für die Beamten ja keine Überraschung mehr. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief - auch nicht wirklich überraschend - zudem positiv auf Kokain und THC. Die Wache durfte der 52-Jährige also rund eine Viertelstunde später noch einmal von innen begutachten. Diesmal musste er dabei jedoch auch noch Blut lassen.

Den Dortmunder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seinen Wagen beschlagnahmten die Beamten. Kapitelende.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell