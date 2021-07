Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzter Mountainbikerin

Meschede (ots)

Am Samstag, 17.07.2021 fuhr um 22:15 Uhr eine 25jährige Frau aus Meschede mit ihrem Mountainbike über den Radweg von Berge nach Visbeck. Am Ortseingang von Visbeck geriet sie nach rechts in den Graben und stürzte. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest verlief positiv, so dass ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.(ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell