Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Schmallenberg, Alter Bahnhof (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 14.07.2021, 12.00 Uhr bis Freitag, 16.07.2021, 09.00 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter versucht, die Haustür eines freistehenden Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Berechtigte bemerkte an der Haustür und an der Türzarge Hebelspuren. Der oder die unbekannten Täter sind jedoch nicht in das Objekt eingedrungen. 17/7 Stra.

