Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Brilon (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Hotel in der Korbacher Straße in Brilon-Wald ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten im Gebäude diverse Gegenstände.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße "Untere Bahnhofstraße" in Brilon-Alme ein. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

