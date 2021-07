Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionist

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch erschien eine Mutter mit ihrer Tochter bei der Polizei und machte Angaben zu einem Exhibitionisten. Die 8-Jährige und eine Freundin haben am Montag auf der Arnsberger Straße in der Nähe eines Freizeitbades einen Mann gesehen, der seine Hose geöffnet hat, sodass die Mädchen sein Geschlechtsteil sehen konnten. Es hat keinerlei Interaktion zwischen den Mädchen und dem Mann stattgefunden. Eine Zeugin bemerkte die offensichtlich schockierten Mädchen und kümmerte sich um sie.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: dunkle kurze Haare, dunkler Teint, etwa 1,65-1,7 Meter groß, circa 30 Jahre alt, dunkelblaues T-Shirt, schwarze Hose, schlank.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell