POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Neheim (ots)

Am Samstag, 17.07.2021 befuhr ein 58jähriger Arnsberger um 15:10 Uhr mit seinem Pedelec die Annastrasse in Neheim. In Höhe der Q1-Tankstelle kam er zu Fall erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Dem Fahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.(ko)

