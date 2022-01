Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrradteile in Syke abgebaut und entwendet - Fahrer*in unter Drogen in Hüde und Stuhr ---

Diepholz (ots)

Hüde

Fahrer unter Drogen

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer wurde in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 01.00 Uhr auf der Osnabrücker Straße (B51) von der Polizei kontrolliert. Als ein Drogentest positiv verlief, räumte der Fahrer den Drogenkonsum ein. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Syke

Diebstahl hochwertige Fahrrad-Teile

Am Donnerstag wurden von einem Pedelec, dass an einem landwirtschaftlichen Weg an der Nordumgehung Richtung Gessel abgestellt war, das Vorderrad, der Akku, das Display und der Sattel abgebaut und entwendet. Der Schaden am Pedelec beträgt ca. 1400 Euro. Wer in der Zeit von 9.00 bis 9.40 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Bramstedt

Autoscheiben eingeschlagen

In Bramstedt wurden im Verlauf dieser Woche Heckscheiben von zwei PKW eingeschlagen. In der Nacht von Dienstag bis Mittwoch 7.00 Uhr wurde in der Bassumer Straße ein blauer Opel Zafira beschädigt. In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag in der Röllinghauser Straße, ein weißer VW Golf. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Stuhr

Fahrerin unter Drogen

Am Donnerstag gegen 19.45 Uhr musste eine 27-jährige Pkw-Fahrerin der Polizei Folge leisten und zur Kontrolle in Brinkum, Bahnhofstraße, anhalten. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht des Drogenkonsums. Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv und deutete dadurch auch auf eine Drogenbeeinflussung hin. Die 27-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell