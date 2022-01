Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Versammlungen im Landkreis - Verkehrsunfälle in Bassum und Stuhr ---

Diepholz (ots)

Landkreis

Versammlungen

Auch am gestrigen Montag fanden im Landkreis Diepholz an mehreren Orten Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen statt. In Diepholz, Stuhr, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen trafen sich aber gegenüber den zurückliegenden Montagen weniger Teilnehmer. Die Polizei zählte rund 180 Teilnehmer. Die, bis auf Stuhr, unangemeldeten Treffen wurden von der Polizei begleitet und dabei gleich zu Beginn als Versammlung deklariert. Zudem wurden Auflagen wie das Tragen einer FFP2-Maske bekanntgegeben. Die Teilnehmer der Versammlungen hielten sich zum großen Teil an die Auflagen, mussten aber immer wieder von der Polizei daran erinnert werden. In Diepholz musste die Polizei zwei Teilnehmer von der Versammlung ausschließen, da sie den Auflagen wiederholt nicht nachgekommen und sehr uneinsichtig waren. In Stuhr war eine Versammlung vorher angemeldet worden. Rund 35 Teilnehmer begleitete die Polizei auf ihrem Weg durch Stuhr-Brinkum. Alle Versammlungen verliefen ohne nennenswerte Störungen.

Bassum-Groß Henstedt

Auf Acker gelandet

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit hat am Montagmorgen gegen 6:20 Uhr auf der Kreisstraße 126 ein 20-jähriger Bassumer die Kontrolle über seinen VW Golf verloren. Er ist in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat gegengelenkt und ist dann aber nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw streifte noch einen Baum und kam nach ca. 40 Metern auf einem Acker zum Stehen. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden beträgt ca. 3500 Euro.

Stuhr

Verkehrsunfall

Am Montagmorgen um 7:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B 6) in Weyhe zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 68-jährige Fahrerin aus Weyhe beabsichtigte mit ihrem Fiat auf die Bremer Straße einzubiegen. Eine 38-jährige Pedelec-Fahrerin aus Syke befuhr den Fahrradweg der Bremer Straße in Richtung Brinkum. Beim Anfahren übersah die Pkw-Fahrerin die von rechts kommende Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Sykerin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 2200 Euro.

