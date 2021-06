Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter bei Brand

Wuppertal (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es heute Morgen (09.06.2021, gegen 07:45 Uhr) zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Eugen-Langen-Straße in Wuppertal-Vohwinkel.

Aus der Wohnung konnte die Feuerwehr den schwerverletzen 60-jährigen Wohnungsinhaber retten. Aufgrund seines lebensbedrohlichen Zustandes musste dieser mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die übrigen Hausbewohner mussten während der Löscharbeiten evakuiert werden und konnten nach Beendigung in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen, unterstützt durch einen Brandsachverständigen, aufgenommen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell