Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerer Verkehrsunfall auf der Morsbacher Straße

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.06.2021) kam es gegen 22:00 Uhr, auf der Morsbacher Straße in Remscheid zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Ein 25-jähriger Porschefahrer bog aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Morsbacher Straße in Richtung Solinger Straße ab und stieß dabei gegen eine 19-jährige Mountainbikefahrerin die talwärts in Richtung Morsbach unterwegs war. Die Fahrradfahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte junge Frau in ein Krankenhaus. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell