Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer schwer verletzt im Krankenhaus

Wuppertal (ots)

Ein 62-Jähriger bog gestern (08.06.2021, 13:25 Uhr) mit seinem Mercedes von der Müngstener Straße nach links in eine Grundstückseinfahrt ab, als zeitgleich ein Motorradfahrer in Richtung Böhlerweg mit seiner Suzuki fuhr. Der Mercedes stieß mit dem Zweirad zusammen, sodass der 22-jährige Motorradfahrer auf die Straße stürzte. Der Zweiradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Müngstener Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. (hm)

