Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in der Barmer Innenstadt

Wuppertal (ots)

Auf der Straße Werther Hof kam es gestern (08.06.2021) gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einer Fußgängerin. Die Seniorin lief in Richtung Höhne, als der 41-jährige Fahrer eines Sprinters zeitgleich rückwärts in eine Parkplatzeinfahrt fuhr. Die 84-jährige Wuppertalerin stürzte durch den Unfall auf den Gehweg und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell