Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verletzte bei Verkehrsunfällen in Diepholz und Groß Lessen - Pkw-Fahrerin mit 2,5 Promille in Stuhr - Einbruch in Syke ---

Diepholz (ots)

Diepholz

Radfahrerin leicht verletzt

Eine 68-jährige Radfahrerin wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in Diepholz, Steinfelder Straße, leicht verletzt. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Abbiegen von der B 51 nach rechts auf die Steinfelder Straße (B214) die Radfahrerin. Diese stürzt durch den Zusammenprall und verletzt sich leicht. Am Fahrrad und am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Sulingen-Groß Lessen

Kollision mit Baum

Am Mittwoch gegen 11:10 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus der Samtgemeinde Schwaförden mit ihrem Pkw die Kreisstraße 1 aus Groß Lessen in Fahrtrichtung Rathlosen. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Hier touchierte sie einen Baum sowie einen Leitpfosten. Durch die Kollision verletzte sich die 19-jährige leicht und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 6500 Euro.

Stuhr

Fahrerin unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Donnerstag gegen 1:30 Uhr wurde eine Streife der Polizei auf einen auffälig fahrenden Pkw in Stuhr-Groß Mackenstedt aufmerksam. Die 57-jährige Fahrerin befuhr den Parkplatz eines geschlossenen Schnellrestaurants an der Delmenhorster Straße. Die Fahrweise war unsicher. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Dame wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurden die Fahrerlaubnis sowie der Pkw-Schlüssel beschlagnahmt und die Weiterfahrt somit untersagt.

Syke

Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit von Dienstag auf Mittwochfrüh 06.45 Uhr sind bisher noch unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in ein Bürogebäude am Ristedter Weg eingedrungen. Der oder die Täter entwendeten technische Geräte, u.a. Laptop und Bildschirm, im Wert von ca. 800 Euro.

Syke - Öl entzündet sich

Am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr wurde die Feuerwehr in Syke zu einem Küchenbrand in der Berliner Straße alarmiert. Hier hatte ein 37-jähriger Mann in einem Kochtopf eine große Menge Öl erhitzt, um darin Pommes Frites zuzubereiten. Das Öl entzündete sich jedoch und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell