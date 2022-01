Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Seitenscheiben an Pkw in Lemförde beschädigt - Einbruch in Postfiliale in Stuhr - Pkw landet in Neubruchhausen im Graben ---

Diepholz (ots)

Neuenkirchen bei Bassum

Diebstahl

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh 08:30 Uhr entwendeten bislang Unbekannte von einer Baustelle im Neubaugebiet in Neuenkirchen b Bassum, Zum Schmiedenfeuer, einen Lastenaufzug einer Dachdeckerfirma. Der Aufzug wurde entwendet, obwohl der Motor von den Mitarbeitern der Dachdeckerfirma aus Sicherheitsgründen zum Feierabend ausgebaut wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 EUR.

Lemförde

Sachbeschädigungen oder Einbrüche

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte bei gleich vier Pkw Seitenscheiben zerstört. Dabei wurden zwei Pkw in der Schildstraße und jeweils ein Pkw in der Schubertstraße und Holmerdiek. Der Unbekannte schlug die Seitenscheiben auf der Fahrer bzw Beifahrerseite ein. Da nach jetzigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung bzw Einbruchsversuchen. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Hüde

Sachbeschädigung

Unbekannte haben eine Hauswand eines Bestattungsinstitutes in der Osnabrücker Straße mit einem Graffiti beschädigt. An der Hauswand des "Haus der Stille" wurde mit roter Farbe ein großer Schriftzug gesprüht. Der Schaden steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Stuhr

Einbruch in Postfiliale

In dem Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen gegen 9 Uhr sind Unbekannte in eine Postfiliale in Stuhr-Seckenhausen eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein zerschlagenes Fenster Zutritt in die Filiale. Es wurden u.a. Bargeld sowie diverse Briefmarken entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 entgegen.

Stuhr

Verkehrsunfall

Dienstagmittag gegen 13 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Stuhr-Brinkum zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 46-Jährige VW-Golf Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bremer Straße. Eine 18-jährige VW-Polo Fahrerin wollte aus der Straße Am Bahnhof nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah sie, vermutlich durch ihr Mobiltelefon abgelenkt, die Golffahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen

Diebstahl eines auffälligen Fahrrades

Am Dienstag wurde in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr aus dem Fahrradständer an der Schule Auf der Loge ein markantes BMX-Rad entwendet. Das Fahrrad hat einen weißen Rahmen und blaue Reifen. Wer Angaben zum Verbleib machen kann, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Syke

Diebstahl eines Pedelec

Aus dem Fahrradständer des Syker Bahnhofs wurde am Dienstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Raleigh entwendet. Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss gesichert. Der Schaden beträgt ca. 4200 Euro.

Neubruchhausen

Pkw landet im Graben

Ein 30-jähriger Gehlberger ist in der Nacht zu Dienstag um kurz vor 4.00 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Bassum mit seinem Ford Focus verunglückt. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und schlug mit seinem PKW mehrmals im Graben auf. Er konnte sich ohne fremde Hilfe aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber vorsorglich durch einen Rettungswagen versorgt. Der Sachschaden beträgt ca. 5500 Euro.

