Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Hort

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in der Schulstraße in Henstedt-Ulzburg zum Einbruch in den dortigen Hort gekommen.

Unbekannte drangen zwischen Freitagabend und Montagmorgen gewaltsam in die Wohncontainer auf dem Gelände der Grundschule ein.

Bislang fehlen zwei Feuerlöscher.

Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen am Montagmorgen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um sachdienliche Hiweise zu verdächtigen Personen auf dem Schulgelände unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell