Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Waschbär oder Dachs?

Anröchte (ots)

Ob ein Waschbär oder ein Dachs den Weg eines 37-Jährigen Radfahrers am Mittwochnachmittag (20. Oktober 2021) auf einem Waldweg kreuzte, konnte er nicht mit Sicherheit sagen. Nach seinen Angaben stand jedoch fest, dass er mit seinem Zweirad von Effeln in Richtung Anröchte unterwegs war und circa 300 Meter vor einem Wanderparkplatz das Tier seinen Weg kreuzte. Er wich daraufhin aus, geriet auf die Bankette und stürzte mit seinem Rad. Anschließend begab er sich selbständig in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell