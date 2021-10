Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Verteilerkasten gerammt - Polizei sucht BMW mit Unfallschaden

Möhnesee (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Schnappweg in der Zeit zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch (20. Oktober 2021), 10.02 Uhr, ist die Polizei auf der Suche nach einem unfallbeschädigten BMW. Am Schnappweg geriet der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallwagens von der Fahrbahn ab und rammte einen Verteilerkasten. Durch den Aufprall wurde er komplett verbogen und teilweise aus der Verankerung gerissen. Der Sachschaden wird hierbei auf 5.000 Euro geschätzt. Die Beamten konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile mit der Aufschrift "BMW" finden, die offensichtlich nach dem Unfall vor Ort zurückgeblieben sind. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Wagen den Schnappweg aus Richtung Körbecke kommend in Richtung Soest befuhr, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Verteilerkasten prallte. Der BMW müsste einen frischen Unfallschaden vorne rechts an der Fahrzeugfront erlitten haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder einem BMW mit einem neuen Unfallschaden machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

