Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Lippstadt (ots)

Eine zerbrochene Fensterscheibe und fehlendes Münzgeld zeugen von einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Rixbecker Straße in der Nacht von Dienstag, 21.10 Uhr, auf Mittwoch (20. Oktober 2021), 09.00 Uhr. Der Einbrecher unterbrach zuvor die Stromzufuhr einer Überwachungsanlage, bevor er eine Fensterscheibe einschlug. Als er hierdurch nicht in das Gebäude gelangen konnte, ging er ein weiteres Fenster an. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

