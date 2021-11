Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Streitigkeiten in Einkaufzentrum

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagmittag im Drogeriemarkt eines Einkaufszentrums in der Mosbacher Pfalzgraf-Otto-Straße. Gegen 13.00 Uhr gerieten mehrere Personen in Streit, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Hintergrund war offenbar, dass sich ein Mann nicht an die Anweisungen des Hauspersonals gehalten hatte. Nachem die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Mosbach eingetroffen waren beruhigte sich die Situation. Die Personalien wurden erhoben und dem Randalierer wurde durch die Polizei ein Platzverweis sowie ein Hausverbot durch die Filialleiterin erteilt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell