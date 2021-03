Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Lagerhalle

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in eine Lagerhalle in der St. Leoner Straße in Kirrlach ein.

Vermutlich in der Zeit von Samstag,18.00 Uhr, auf Sonntag, 9.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstüre zur Lagerhalle und durchsuchten die Räumlichkeit nach Diebesgut. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde hierbei ein Behältnis mit Bargeld gestohlen.

Zeugen die hierzu Angaben machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 zu melden.

Florentin Ochner, Pressestelle

