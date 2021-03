Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Junge Männer feierten an Baggersee

Karlsruhe (ots)

Mehrere junge Männer feierten am Freitagabend an einem Baggersee in Neumalsch mit Alkohol und Musik. Ein Zeuge meldete gegen 20.00 Uhr, dass bei einer Hütte an einem Baggersee in Neumalsch mehrere junge Männer feiern würden. Von der eintreffenden Streife konnten 15 - 20 Personen festgestellt werden, die dicht beisammenstanden, Alkohol konsumierten und Musik hörten. Beim Erkennen der Streife rannten mehrere Männer davon. Von insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 24 und 30 Jahren konnten die Personalien erhoben werden. Die jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die geltende Corona Verordnung rechnen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell