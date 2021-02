Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Weißer Kastenwagen verursacht Verkehrsunfall mit Radfahrer und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 13 Uhr kam es in der Talstraße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 58 zu einem Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigen Radfahrer und einem weißen Kastenwagen. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen an Armen und Hüften zu. Der Fahrer des Kleintransporters sprach den Radfahrer an, warf ihm ein Fehlverhalten seinerseits vor und entfernte sich anschließend ohne weitere Maßnahmen vom Unfallort. Der 62-Jährige konnte seine Fahrt nach Hause fortsetzen und verständigte von dort die Polizei, die die Ermittlungen nach dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer aufnahm. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und dem weißen Kastenwagen machen können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 6221/4569-0, in Verbindung.

