POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Seckach: Alkoholisiert am Steuer

Zu viel Alkohol hatte am Montagnachmittag ein 34-jähriger Mann getrunken, bevor er sich, gegen 15 Uhr, ans Steuer seines Autos setzte und damit durch die Hauptstraße in Seckach fuhr. Bei einer Kontrolle des Opel-Fahrers bemerkten Beamte des Polizeireviers Buchen starken Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der 34-Jährige musste seinen Opel stehen lassen und mit den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus kommen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er sieht zudem einer Strafanzeige entgegen.

Adelsheim: Leichte Verletzungen nach Arbeitsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 30-jähriger Arbeiter am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall in der Nähe von Adelsheim zu. Bei Verladearbeiten auf der Baustelle an der neuen Umgehungsstraße war der Kettenbagger von einem Tieflader gerutscht und zur Seite gekippt. Da gemeldet worden war, dass Betriebsstoffe aus dem Bagger auslaufen würden, war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Mosbach-Diedesheim: Schweißarbeiten verursachten Brand

Am frühen Dienstagmorgen meldete ein aufmerksamer Bürger einen Brand an einem Neubau in der Merkurstraße in Diedesheim. Gegen 05.00 Uhr teilte ein 35-Jähriger der Polizei mit, dass er ein Glühen und Funkenflug an einem Neubau festgestellt habe. Am Vortag waren am Dach der Fertiggarage Schweißarbeiten durchgeführt worden. Vermutlich durch Unachtsamkeit und Funkenflug entstand im Rahmen dieser Arbeiten der Brandherd an der Hauswand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen sowie 22 Personen im Einsatz und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Brand verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

