POL-UL: (HDH) Steinheim - Autofahrer missachtet Vorfahrt

Drei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Sonntag in Steinheim.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr war ein BMW in der Weberstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße bog er nach links in Richtung Heidenheim ab. Auf die Vorfahrt einer 43-Jährigen, die dort aus Richtung Heidenheim kam, hatte der 60-Jährige nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher, die Lenkerin des Mercedes sowie ihre 19-jährige Beifahrerin trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Sie kamen in Krankenhäuser. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 30.000 Euro.

