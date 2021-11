Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Wenden gerammt

Nicht mehr bremsen konnte ein Mercedesfahrer am Sonntag in Söflingen

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr fuhr ein 21-Jähriger von Ulm in Richtung Erbach. In der Nähe der Graf-Arcor-Straße wollte der Mann seinen Smart wenden. Zu dieser Zeit war ein Mercedesfahrer in Richtung Ulm unterwegs. Der 42-Jährige sah den Smart zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 21-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Seine 21-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. An den Autos entstand Totalschaden. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ungefähr 18.000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle. Sie band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Nach dem Unfall war die Fahrbahn für etwa drei Stunden voll gesperrt.

