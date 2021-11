Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verkehrskontrolle

Fahrzeugkontrolle wegen einem defekten Scheinwerfer deckt mehrere Verstöße auf

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife des Polizeipostens Ochsenhausen stellten am Samstag gegen 21:45 Uhr in Edelbeuren einen entgegenkommenden VW Polo mit einem defekten Scheinwerfer fest. Bei dem Versuch, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, missachtete der 61jährige Fahrer jegliche Anhaltesignale der Streife. Nach dem der Fahrer sein Fahrzeug parkte und sich zu Fuß in eine Bude begab, ignorierte er auch die verbalen Anhalteaufforderungen der Polizeibeamten. In der Bude wurde der verantwortliche Fahrzeuglenker sichtlich alkoholisiert angetroffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab knapp ein Promille. Dem 61jährigen Fahrzeuglenker wurde eine Blutprobe in der Klinik entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Am VW Polo waren Kennzeichen mit einem gefälschten Siegel angebracht. Der VW Polo wurde bereits im 2020 außer Betrieb gesetzt. Der 61jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren und in mehreren Strafverfahren verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2133334, 2133550, 2134536)

