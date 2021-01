Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit verletzter Radfahrerin

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr in der Neustadter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Autofahrer eine bereits im Kreisverkehr befindliche Radfahrerin (49) übersah und mit ihr kollidierte. Die Radfahrerin ist dabei leicht verletzt worden. An Pkw und Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

