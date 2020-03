Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr nach einem Vermissten erfolgreich beendet

Rostock/Ludwigslust (ots)

Am 11.03.2020 gegen 20:00 Uhr wurde ein 70-jähriger aus Karstädt bei Ludwigslust als vermisst gemeldet. Dieser wurde zuletzt am Mittag durch Angehörige gesehen. Am Nachmittag stellte dann ein Pflegedienst fest, dass er nicht mehr zu Hause war. Da der Vermisste auf Medikamente angewiesen und orientierungslos ist, musste von einer Gefahr für ihn ausgegangen werden. Das Polizeihauptrevier Ludwigslust führte daher umfangreiche Suchmaßnahmen durch. Hierzu wurden mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere sowie ein Fährtenhund und der Polizeihubschrabuer eingesetzt. Im weiteren Verlauf beteiligte sich die Freiwillige Feuerwehr an den Suchmaßnahmen in einem Waldstück sowie im weiteren Umfeld. Der Vermisste konnte schließlich in den frühen Morgenstunden gegen 04:00 Uhr durch Kräfte der Feuerwehr gefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Im Auftrag POK Zimmerman Polizeihauptrevier Ludwigslust

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell