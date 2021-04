Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Pfefferspray

Soest (ots)

Am Dienstag, um 16:50 Uhr wurde die Polizei zum Nordausgang des Bahnhofs an die Werkstraße gerufen. Hier wollt ein 29-jähriger Mann aus Soest die Treppen benutzen. Dies war jedoch nicht möglich, da eine Gruppe aus vier Männern auf den Stufen saß und so den Durchgang verhinderte. Als der Soester die Gruppe aufforderte Platz zu machen, wurde einer der Männer aggressiv. Es kam zum Streit bei dem der Unbekannte eine Dose Pfefferspray zückte und dem Soester eine Ladung davon ins Gesicht sprühte. Außerdem trat er den Mann während des Gerangels. Anschließend flüchteten die vier Männer. Der Täter wird als Schwarzafrikaner, 25 bis 35 Jahre alt, schlank und etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Er trug eine Bluejeans, ein schwarzes T-Shirt und eine weiße Softball-Jacke. In seine Haare waren helle Strähnen eingeflochten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Der Soester wurde leicht verletzt und von einem Rettungswagen vor Ort versorgt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02912-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell