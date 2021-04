Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Mann angefahren

Werl (ots)

Am Dienstag, gegen 12:50 Uhr, ist an der Werler Straße ein Mann angefahren worden. Schrottsammler hatten ein auf einem Grundstück abgestelltes Edelstahlgestell in ihr Fahrzeug geladen. Der Eigentümer bemerkte dies und forderte die drei Männer auf, das Gestell wieder zu entladen. Dieser Aufforderung kamen sie nach. Als der 65-Jährige die Polizei dazu holen wollte, versuchten die Männer zu flüchten. Der Werler stellte sich ihnen in den Weg und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Straße wurde kurzzeitig für die Unfallaufnahme mit einer Drohne gesperrt. Das flüchtige Fahrzeug konnte von der Dortmunder Autobahnpolizei angehalten und sichergestellt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (wo)

