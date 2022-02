Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, Versammlungen am Montag - Lembruch, Unfallflüchtiger unter Alkoholeinfluss - Stuhr, hilfloser Mann mit 6 Promille ---

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz

Versammlungen am Montag

Auch am gestrigen Montag war die Polizei im Zuge diverser Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im gesamten Landkreis Diepholz im Einsatz.

Von den Kritikern der Corona-Regelungen waren für Stuhr-Brinkum und Bassum Demonstrationen im Vorfeld angemeldet worden. In Stuhr trafen sich gegen 18.00 Uhr 35 Personen und in Bassum am Rathaus 32 Personen. Die Teilnehmer beider Versammlungen hielten sich an die Auflagen wie Abstand und tragen einer FFP2 -Maske. Beide Versammlungen verliefen störungsfrei. Bereits gegen 17.00 Uhr trafen sich ca. 70 Personen in Diepholz im Bereich des Bremer Eck. Das Treffen war im Vorfeld nicht angemeldet worden. Die Polizei deklarierte das Treffen als Versammlung und erließ entsprechende Auflagen. Drei Personen zeigten sich wiederholt uneinsichtig und verstießen gegen die Auflagen. Sie wurden von der Polizei von der Versammlung ausgeschlossen und erhielten Platzverweise. In Twistringen trafen sich auch gegen 18.00 ca. 15 Personen am Rathaus. Auch dieses Treffen war nicht angemeldet und wurde daher von der Polizei als Versammlung deklariert. Die Teilnehmer hielten sich an die Auflagen und es gab keine Störungen. Gegen 19.00 Uhr ist die Polizei einem Hinweis nachgegangen. Es sollten sich in Syke-Barrien rund 70 Personen unangemeldet treffen. Als die Personengruppe die Einsatzkräfte erblickte, löste sich die Gruppe von selbst auf und verließ den Treffpunkt. Die Polizei musste nicht mehr eingreifen.

Schwaförden

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montagmittag gegen 14.30 Uhr befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Schwaförden. Sie fiel einer Polizeistreife aufgrund ihrer sehr unsicheren Fahrweise auf, so dass sie zur Kontrolle angehalten wurde. Bei der Kontrolle wurde bei der 53-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Borstel

Diebstahl eines Zigarettenautomaten

In der Nacht zu Montag zwischen 01.00 und 01.40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Borstel, Nienburger Straße, einen Zigarettenautomaten. Die Täter montierten den gesamten Automaten ab und transportierten ihn ab, Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Lembruch

Verkehrsunfallflüchtiger unter Alkoholeinfluss

Am Montagabend gegen 22.15 Uhr ist ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Ferienpark verunfallt. In der Straße Schodden Hof verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, geriet gegen einen Stein und anschließend gegen einen geparkten Pkw. Der 19-Jährige setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern und wurde von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab einen Alkoholwert in der Atemluft von 0,9 Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Der entstandene Schaden wird auf rund 50000 Euro beziffert.

Stuhr

Hilflose Person mit 6 Promille

Der Polizei wurde gestern 13.30 Uhr in der Hauptstraße in Seckenhausen eine mutmaßlich hilflose Person gemeldet. In einer Unterkunft für hauptsächlich Monteure fanden die Einsatzkräfte eine 57-jährigen Mann vor. Dieser machte einen stark alkoholisierten Eindruck und hatte sich nicht mehr unter Kontrolle. Eine Überprüfung seiner Alkoholisierung ergab einen Atemalkoholwert von 6 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung und seines Zustandes wurde der 57-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Twistringen

Sachbeschädigung an Grundschule

Am vergangenen Wochenende; genauer in der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Samstagfrüh, 10.00 Uhr, haben Unbekannte an der Stöttinghauser Straße eine Verwüstung hinterlassen. An der Grundschule Scharrendorf wurde ein Jägerzaun umgetreten, es wurden Fensterscheiben eingeworfen und an der Außenwand Farbschmierereien hinterlassen. Der angerichtete Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei in Twistringen bittet um Hinweise; wer Angaben zur Uhrzeit oder Anzahl der Täter machen kann, wird gebeten, unter 04243 / 970570, die Polizei zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell