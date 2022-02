Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Fahrradhandel in Wagenfeld - Fahrübungen ohne Führerschein in Stuhr ---

Wagenfeld

Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch gegen 01.45 Uhr sind unbekannte Täter in den Verkaufsraum eines Fahrradhändlers in der Hauptstraße eingebrochen. Die Unbekannten haben die große Schaufensterscheibe mit einem Stein eingeworfen. Sie entwendeten aus dem Verkaufsraum zwei Pedelecs im Wert von zusammen 12000 Euro. Der Fahrradhändler sah noch einen Täter mit dem Rad wegfahren, als er den Einbruch mitbekam. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Der gesamte Schaden wird auf mindestens 13000 Euro beziffert. Sollte jemand in der Nacht Geräusche gehört oder etwas beobachtet haben, so bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 05441 / 9710.

Sulingen und Wagenfeld

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 34-jährigen Pkw-Fahrer in Wageneld, Oppenweher Straße. Der 34-Jährige war ohne Fahrerlaubnis, daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. In der Nacht zum Mittwoch gegen 01.45 Uhr fiel einer Polizeistreife in Sulingen, Ortsteil Klein Lessen B 214, der Pkw erneut auf und wurde kontrolliert. Als Fahrer saß nun ein 23-jähriger im Pkw. Auch er konnte gegenüber der Polizei keinen Führerschein vorlegen. Nach anfänglichem Leugnen erklärte er dann später, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Ein Strafverfahren wurde gegen den 23-Jährigen eingeleitet. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bassum

Pkw beschädigt

In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmittag beschädigten Unbekannte in Bassum zwei Pkw. Bei einem BMW, der in der Bürgermeister-Lienhop-Straße abgestellt war, wurde eine Seitenscheibe aufgehebelt. Bei einem, im Stieglitzweg parkenden, Toyota wurde eine Seitenscheibe zertrümmert. Obwohl eine Handtasche sichtbar im Fahrzeuginneren lag, wurde sie nicht entwendet. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, keine Wertgegenstände offensichtlich im Fahrzeug zurück zu lassen.

Stuhr

Fahrübungen

In der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf einem Parkplatz in der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum einen Pkw aus Bremen. Der Pkw befuhr besonders langsam in der Nacht den Parkplatz. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Seine 40-jährige Beifahrerin hat den Pkw eigens für die geplanten Fahrübungen des 35-Jährigen angemietet. Dies ist jedoch im öffentlichen Verkehrsraum nicht erlaubt. Gegen den Fahrer sowie die Halterin des Pkw wurden Strafanzeigen gefertigt.

Stuhr

Verkehrsunfall

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr kam es in der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr-Brinkum zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 37-jährige Bremerin beabsichtigte mit ihrem Mercedes von der Zeppelinstraße nach links in die Carl-Zeiss-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 70-jährigen Stuhrer mit seinem Citroen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich alle Beteiligten sowie der Beifahrer der Bremerin leicht verletzten. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

