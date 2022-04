Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hakenkreuz in Motorhaube geritzt + Reifen platt gestochen + Radsätze gestohlen- 15.000 Euro Schaden + Rettungshubschrauber nach Fahrradsturz im Einsatz + und mehr

Eschenburg-Wissenbach: Hakenkreuz in Motorhaube geritzt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte ein rund 20 cm x 20 cm großes Hakenkreuz in die Motorhaube eines Hyundai ritzten. Der graue Kona parkte zwischen dem 07.04.2022 und vergangenen Donnerstag (14.04.2022), 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Frohnhäuser Straße. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Wem sind in diesem Zeitraum Personen aufgefallen, dies sich an dem Hyundai zu schaffen machten? Die Polizei Dillenburg erbittet Hinweise unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Reifen platt gestochen

Zwischen 21:30 Uhr am Donnerstag (14.04.2022) und 10:00 Uhr am Freitag (15.04.2022) zerstachen Unbekannte den vorderen rechten Reifen eines schwarzen VW. Der Golf 7 parkte in diesem Zeitraum in der Frankstraße. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Radsätze gestohlen- 20.000 Euro Schaden

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag (15.04.2022) und Samstag (16.04.2022) Zutritt zum Außengelände eines Autohauses in der Hauptstraße. Hierzu beschädigten sie die Schranke um auf das Gelände zu gelangen. Von drei Fahrzeugen montierten die Diebe insgesamt vier Radsätze ab und stahlen die Reifen samt Felgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 13:00 Uhr und 09:30 Uhr aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Frohnhausen: Rettungshubschrauber nach Fahrradsturz im Einsatz

Gestern Abend (18.04.2022), gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Einsatz im Waldgebiet zwischen Manderbach und Frohnhausen. Ein 53-jähriger Radfahrer war mit seinem E-Bike auf einem abschüssigen Waldweg aus Richtung der Auerhahnshütte kommend gestürzt. Der aus Berlin stammende Mann war in den Nachmittagsstunden zu einer Radtour aufgebrochen. Nachdem er nicht zurückkehrte, nahm sein Sohn telefonisch Kontakt zu ihm auf. Der Verletzte teilte mit, dass er gestürzt sei und stark blute. Per Messanger-Dienst schickte der Verletzte seinen Standort an das Handy seines Sohns. Gemeinsam mit einem Ersthelfer machte er sich auf den Weg und informierte die Rettungskräfte. Aufgrund massiver Sturzverletzungen im Gesicht- und Kopfbereich wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Dieser brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Die freiwillige Feuerwehr Manderbach war zum Ausleuchten im Einsatz.

Siegbach - Kradfahrer stürzt

Am Montagabend (18.04.2022, gegen 18:50 Uhr, fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 53 von Hirzenhain in Richtung Tringenstein. Er wrude offensichtlich von der tiefstehenden Sonne geblendet, verlor im Verlauf dessen die Kontrolle über seine Aprilia und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den aus einem Greifensteiner Ortsteil stammenden verletzten Kradfahrer in ein Krankenhaus. Der Schaden an der schwarzen Aprilia wird mit 1.000 Euro beziffert.

Herborn: Liegebank am Waldrand gestohlen

Auf eine Liegebank hatten es Langfinger in der Friedrich-Birkendahl-Straße abgesehen. Die Bank wurde von der Stadt Herborn, am Waldrand aufgestellt. Zwischen Samstag (16.04.2022), 20:00 Uhr und Sonntag (17.04.2022), 06:00 Uhr rissen Unbekannte eine Verankerung der Liegebank heraus und lösten die Schrauben der restlichen Verankerung. Anschließend stahlen sie die hölzerne Liegebank. Der Schaden beläuft sich auf 850 Euro. Hinweise zu den Dieben erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Naunheim: Fahrrad aus Garage gestohlen

Aus einer offenstehenden Garage stahlen dreiste Diebe gestern (18.04.2022) zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr ein angekettetes Fahrrad der Marke Ghost in der Wilhelmstraße. Die Unbekannten knackten das Kabelschloss und flüchteten samt 500 Euro teurem Bike. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbenheim: Sachbeschädigungen in Kleingartenanlage

In der Kleingartenanlage "Am Eselsberg" wüteten Unbekannte am letzten Wochenende. Zwischen Samstag (16.04.2022), 10:30 Uhr und Sonntag (17.04.2022), 11:30 Uhr hinterließen Vandalen einen Schaden am Zaun einer Gartenparzelle. Offenbar bestiegen sie die Umzäunung um auf das Gelände zu gelangen. Dort randalierten die Unbekannten und beschädigten im Weiteren einen Wohnwagen. Über einen Verbindungsweg gelangten die Vandalen auf ein zweites Gartengrundstück. Dort machten sie sich an zwei Türen der Holzhütten zu schaffen. Der verursachte Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartengeländes aufgefallen? Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Wetzlar: Schmierereien mit weißer Farbe

Mit weißer Lackfarbe beschmierten Unbekannte die Hauseingangstür, einen Rollladen und den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Albertstraße. Festgestellt wurden die Verschmutzungen am Samstagmorgen (16.04.2022), um 09:00 Uhr. Die Polizei beziffert den Schaden mit 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Reifen zerstochen

Im Nassauer Weg machten sich Unbekannte an einem grauen BMW zu schaffen. Die Vandalen schlugen die Windschutzscheibe des parkenden 5-er BMW ein und zerstachen alle Reifen. Der Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Der Besitzer stellte die Beschädigungen am Sonntag (17.04.2022) gegen 10:45 Uhr fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Kellertür aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (14.04.2022), 17:00 Uhr und Freitag (15.04.2022), 19:00 Uhr brachen Unbekannte die Kellertür eines Mehrfamilienhauses im Niedergirmeser Weg auf. Der Zugang zum Keller befindet sich außerhalb des Hauses. Die Unbekannten begaben sich offensichtlich auf das Grundstück und hebelten die Stahl-Kellertür auf. Offensichtlich stahlen die Diebe nichts und flüchteten ohne Beute. Der Schaden an der Tür wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: in Pizzeria eingestiegen

Auf die Tageseinnahmen und ein Handy hatten es Unbekannte bei ihrem Einbruch in eine Gaststätte in der Lahnstraße abgesehen. Zwischen Sonntagabend (17.04.2022) und Montagmorgen (18.04.2022) öffneten die Diebe ein Schiebefenster und drangen in den Gastraum ein. Dort stahlen sie zwei Kellner-Geldbörsen und ein iPhone. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Wem sind verdächtige Personen zwischen 22:30 Uhr und 07:10 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Leun-Stockhausen: Nissan Almero beschädigt

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem grauen Nissan der von Sonntagabend (17.04.2022), 20:00 Uhr bis Montagmorgen (18.04.2022), 08:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Feytiatring" abgestellt war. Irgendwann in diesem Zeitraum zerstörten Unbekannte die Scheibe und den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Hinweise zu Personen, die sich an dem Nissan Almera Tino zu schaffen machten, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

