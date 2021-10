Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter versucht in Wohnhaus einzubrechen. Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Ohne Beute blieb ein Einbrecher in ein Wohnhaus in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Am Jungfernstein in Korbach.

Der Täter hatte den Rollladen einer Nebentür hochgeschoben und die Scheibe der Tür mit einem Stein eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnisse der aufnehmenden Polizeibeamten gelangte der Täter aber nicht in das Wohnhaus und musste daher ohne Beute flüchten. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

