Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: E-Bike-Fahrer fährt unter Einwirkung von Alkohol und versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Stralsund (ots)

Am 27.08.2021 gegen 20:40 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Stralsund in der Langenstraße in 18439 Stralsund zwei E-Bike-Fahrer fest. Diese fuhren auf dem Gehweg und hatten keine Beleuchtung eingeschalten. Die Polizeibeamten versuchten die beiden E-Bike-Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Diese missachteten jedoch das Anhaltesignal und fuhren einfach weiter. Hierbei missachteten sie weitere Verkehrszeichen. Umgehend nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten einen der E-Bike-Fahrer in der Altstadt von Stralsund feststellen und dort einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Gegen den E-Bike-Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell