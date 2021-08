Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Quad-Fahrer verursacht einen Verkehrsunfall mit Personenschaden und flüchtet vom Unfallort

Ueckermünde (ots)

Am 27.08.2021 gegen 19:15 Uhr kam es im Heideweg in 17373 Ueckermünde zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 43-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Quads befuhr den Heideweg aus Richtung Belliner Straße kommend in Richtung Oststraße. In einer Rechtskurve kam er dabei aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit dem im Gegenverkehr befindlichen 15-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Moped Simson S51 zusammen. Hierbei zog sich der Moped-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Quad-Fahrer flüchtete vom Unfallort. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Ueckermünde konnte der Quad-Fahrer namentlich bekannt gemacht und aufgegriffen werden. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Quad-Fahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

